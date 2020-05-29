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Индексы США 28 мая падали из-за отношений США и Китая и статистики
07:52 29.05.2020 |
Ведущие американские фондовые индексы в четверг на закрытии торговой сессии демонстрировали падение, рынки оценивали перспективы отношений США и Китая и внутреннюю статистику по ВВП и рынку труда, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) незначительно падал - на 0,58%, до 25400,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - тоже слегка сокращался, на 0,46%, до 9368,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,21%, до 3029,73 пункта.
Рынки продолжают следить за ситуацией между США и Китаем. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей ранее в четверг приняли резолюцию о разработке законопроекта "О безопасности в Гонконге". При этом американский президент Дональд Трамп ранее предупреждал о новых мерах против Китая в ответ на действия этой страны в отношении специального административного района.
Трейдеры также оценивают слабую статистику по стране. Ранее минторг США пересмотрел оценку по снижению ВВП в первом квартале до 5% с 4,8%, что является самым сильным падением с четвертого квартала 2008 года. Аналитики ждали подтверждения первой оценки.
Министерство труда США сообщило ранее, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 23 мая уменьшилось до 2,123 миллиона, хотя ожидалось снижение до 2,1 миллиона. Это уже восьмое подряд снижение после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля.
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