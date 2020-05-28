Фондовые индексы США 27 мая выросли на фоне усиления оптимизма инвесторов

Американские фондовые рынки в среду закрылись ростом на фоне растущего оптимизма инвесторов насчет восстановления экономической деятельности.

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average вырос на 553,16 пункта, или 2,2%, до 25548,27 пункта. S&P 500 вырос на 44,36 пункта, или 1,5%, до 3036,13 пункта. Nasdaq Composite вырос на 72,14 пункта, или 0,8%, до 9412,36 пункта.

Акции ритейлеров способствовали росту индексов. Акции Nordstrom выросли на 17%, акции Gap подскочили на 19%.

В последние дни фондовый рынок получал поддержку со стороны признаков того, что Белый дом и конгресс рассматривают вариант принятия дополнительных мер для компенсации влияния рекордно высоких уровней безработицы на экономику. Администрация Трампа рассматривает предложения о денежной мотивации американцев на поиск работы. Об этом рассказал Fox News главный экономический советник администрации.

Трейдеры также испытывают оптимизм ввиду ранних признаков того, что рост потребительских расходов может оказаться более устойчивым.

Акции чувствительных к ситуации в экономике компаний получили поддержку от признаков того, что потребители начали выходить из дома и тратить деньги. Показатели бронирования столов в ресторанах и расходов на отели и авиабилеты, похоже, начали расти.

Длительное ралли акций технологического сектора в последние дни сделало паузу. Акции Twitter упали на 2,8%. Акции Facebook упали на 1,3%, бумаги Amazon снизились на 0,5%.

Биотехнологический сектор в США также опускается, несмотря на воодушевляющие признаки разработки вакцины от коронавируса, появившиеся на прошлой неделе. Акции Moderna обвалились на 9,6%, бумаги Inovio Pharmaceuticals - на 8,8%.

В своем отчете, известном как Бежевая книга, ФРС сообщила в среду, что компании США представили ограниченные свидетельства восстановления экономики в последние недели.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до 0,677%, тогда как накануне составляла 0,697%.

Июльские фьючерсы на нефть WTI в США упали на 4,5% до 32,81 доллара за баррель.

В Европе торги акциями проходили преимущественно с небольшим ростом. Stoxx Europe 600 набрал 0,2%.