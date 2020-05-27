Финансовые новости
- |
- 27.05.20
- |
- 08:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рынок акций США 26 мая закрылся ростом, Dow Jones прибавил 2,17%
08:00 27.05.2020 |
Фондовый рынок США завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов финансов, промышленности и нефти и газа.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 2,17%, достигнув месячного максимума, индекс S&P 500 поднялся на 1,23%, индекс NASDAQ Composite подорожал на 0,17%.В центре внимания инвесторов по-прежнему находится ситуация с коронавирусом, которая оказала негативное влияние на развитие мировой экономики. Страны по всему миру продолжают ослаблять карантинные меры, что поддерживает надежды на восстановление.
С оптимизмом трейдеры также отыгрывают сообщения о том, что американской фармацевтической компании Novavax начала первые клинические испытания на людях разработанной ею вакцины от коронавируса. Акции компании дорожают на 15%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Внесенные в Конституцию положения относительно стратегического курса Украины должны быть более гибкими – Стефанчук
|«Приват» добивается усиления собственной монополии и повышения цен — мнение
|Правительственный офис по евроинтеграции уже 8 месяцев работает без руководителя
|Друзьям – все, врагам – закон. Почему Зеленский боится уволить Баканова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок акций США 26 мая закрылся ростом, Dow Jones прибавил 2,17%
|Доллар 26 мая дорожал из-за новой волны вывода иностранцами денег из ОВГЗ
|НБУ упростил процедуры согласования в сфере лицензирования банков
|НБУ планирует разрешить небанковсикм финучреждениям передавать полномочия по приему наличных
|Опрос: 47% владельцев биткоина предпочитают аппаратные кошельки
|Минфин 26 мая снизил ставку доходности ОВГЗ и привлек в бюджет 1 миллиард гривен
Это интересно
|Установлен новый рекорд скорости передачи данных по обычному оптоволокну — 44,2 Тбит/с
|Годовой доход Alibaba Group приблизился к 72 млрд долларов, за год увеличившись на 35%
|Первый электрокар Mazda оказался дешевле конкурентов
|BMW X8 M может стать полностью самостоятельной моделью
|Как пылесосный магнат потерял полмиллиарда, создавая «убийцу Теслы»
|Samsung представила смартфон Galaxy S20 Tactical Edition для американских военных
|Новая Toyota Venza стала близнецом кроссовера Harrier