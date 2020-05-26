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Фондовые биржи АТР 26 мая закрылись значительным ростом на оптимизме восстановления экономики
12:04 26.05.2020 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов вторника закрылись бодрым ростом на оптимизме вокруг постепенного восстановления мировой экономики, пострадавшей от коронавируса, свидетельствуют данные площадок.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 1%, до 2846,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,2%, до 1789,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,9%, до 23384,56 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,8%, до 2029,78 пункта, японский Nikkei 225- на 2,6%, до 21271,17 пункта, достигая максимума с начала марта. Австралийский S&P/ASX 200 подскочил на 2,9%, до 5780 пунктов.
Инвесторы в Азии с оптимизмом продолжают следить за постепенным открытием странами своей экономики и смягчением карантинных мер, введенных с целью сдержать распространение коронавируса. Это дает надежду рынкам на то, что мировая экономика начинает выходить из рецессии. Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отмене действия режима чрезвычайной ситуации, введенного 8 апреля из-за эпидемии коронавирусной инфекции, на всей территории Японии.
"Отмена чрезвычайного положения поддерживает надежды на возобновление экономической активности",- приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Mizuho Securities.
Трейдеры также обратили внимание на новости о том, что центральный банк Китая, крупнейшей экономики в Азии, намерен продолжить оказывать финансовую поддержку компаниям, пострадавшим в результате пандемии.
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