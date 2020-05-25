Биржи АТР закрылись в основном ростом на фоне открытия экономик

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в основном ростом на фоне постепенного снятия карантинных ограничений во всем мире, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2% - до 2817,97 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,1% - до 1750,82 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,1% - до 22952,24 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,2%, до 1994,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,7%, до 20741,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,1%, до 5615,6 пункта.

Инвесторы с оптимизмом отыгрывают новости о снятии карантинных ограничений в ряде стран. Так, власти Японии объявили о готовности к досрочному снятию режима чрезвычайной ситуации в пяти регионах, включая Токио.

"В центре внимания, вероятно, останутся подтверждения того, что число новых случаев COVID-19 в развитых странах снижается, был достигнут успех в сфере медицины (в разработке вакцины от COVID - ред.) Мы также наблюдаем признаки восстановления экономики и роста деловой активности",- цитирует агентство Франс Пресс старшего экономиста AMP Capital Investors Шейна Оливера (Shane Oliver).

В то же время давление на китайские индексы оказала нестабильная ситуация в Гонконге. Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошел в повестку дня открывшейся в пятницу сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).









