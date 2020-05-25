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Фондовые индексы США 22 мая показали разнонаправленную динамику
07:51 25.05.2020 |
Крупнейшие американские фондовые индексы на закрытии торговой сессии в пятницу показали разнонаправленную динамику, что связано с напряжённостью между США и Китаем, а также корпоративными новостями, свидетельствуют данные торговых площадок.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,04%, до 24465,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,43%, до 9324,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,24%, до 2955,45 пункта.
Отношения двух крупнейших экономик мира продолжают оставаться в центре внимания рынков. Американские СМИ сообщили накануне вечером, что США подготовили двухпартийный законопроект о санкциях против функционеров Коммунистической партии Китая и китайских организаций, причастных к подготовке и реализации системы новых законов в Гонконге.
Вместе с этим ранее в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии главного законодательного органа страны заявил, что Китай готов работать совместно с США над реализацией первой части торгового соглашения, которое стороны подписали в январе.
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