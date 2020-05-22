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Фондовые индексы США закрылись в красной зоне на неоднозначной макростатистике
08:02 22.05.2020 |
Крупнейшие американские фондовые индексы в четверг на закрытии торговой сессии преимущественно снижались, что было связано с негативной статистикой рынков труда и недвижимости, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 23.00 мск, на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 0,41%, до 24474,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,97%, до 9284,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,76%, до 2949,06 пункта.
Инвесторы оценивают данные макростатистики. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 16 мая снизилось на 249 тысяч и составило 2,438 миллиона. Это седьмое снижение показателя подряд после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля, при этом аналитики прогнозировали чуть более выраженное падение, ровно до 2,4 миллиона.
Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в апреле сократилось на 17,8% по сравнению с показателем марта - до 4,33 миллиона, при этом ожидалось снижение на 18,9%, до 4,3 миллиона.
Рынки обращают внимание также и на новости о том, что американский сенат в среду принял законопроект, который может привести к уходу китайских компаний с американских бирж. При этом США продолжают обвинять Китай в пандемии.
Индексы также ускорили свое падение после того, как глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в четверг, что американская экономика сталкивается с серьезной неопределенностью, связанной с ростом безработицы из-за пандемии.
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