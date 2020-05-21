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Биржи АТР 21 мая закрылись преимущественно в минусе на росте напряженности между США и Китаем
11:58 21.05.2020 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов четверга закрылись преимущественно снижением на фиксации прибыли инвесторами на фоне напряженности между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,6%, до 2867,92 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1%, до 1788,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,5%, до 24280,03 пункта, южнокорейский KOSPI вырос - на 0,4%, до 1998,31 пункта, японский Nikkei 225 снизился - на 0,2%, до 20552,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%, до 5550,4 пункта.
В четверг на азиатских биржах наблюдается фиксация прибыли инвесторами на фоне роста напряженности в отношениях между Китаем и США. Так, сенат США в среду принял законопроект, который может привести к уходу китайских компаний с американских бирж. При этом США продолжают обвинять Китай в ситуации с коронавирусом.
"Возобновление напряженности в торговых отношениях США и Китая может оказать давление на рынки в ближайшие месяцы",- цитирует агентство Асошиэйтед Пресс аналитика Natixis IM Эсти Двека (Esty Dwek).
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