Биржи АТР 21 мая закрылись преимущественно в минусе на росте напряженности между США и Китаем

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов четверга закрылись преимущественно снижением на фиксации прибыли инвесторами на фоне напряженности между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,6%, до 2867,92 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1%, до 1788,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,5%, до 24280,03 пункта, южнокорейский KOSPI вырос - на 0,4%, до 1998,31 пункта, японский Nikkei 225 снизился - на 0,2%, до 20552,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%, до 5550,4 пункта.

В четверг на азиатских биржах наблюдается фиксация прибыли инвесторами на фоне роста напряженности в отношениях между Китаем и США. Так, сенат США в среду принял законопроект, который может привести к уходу китайских компаний с американских бирж. При этом США продолжают обвинять Китай в ситуации с коронавирусом.

"Возобновление напряженности в торговых отношениях США и Китая может оказать давление на рынки в ближайшие месяцы",- цитирует агентство Асошиэйтед Пресс аналитика Natixis IM Эсти Двека (Esty Dwek).