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Фондовые индексы США 20 мая закрылись ростом на 1,5-2% на ожиданиях восстановления экономики
07:54 21.05.2020 |
Ведущие американские фондовые индексы в среду на закрытии торговой сессии в среднем росли на 1,5-2% на фоне восстановления экономики, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднимался на 1,52%, до 24575,90 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,08%, до 9375,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,67%, до 2971,61 пункта.
Американские штаты начинают постепенно открывать свою экономику, а карантинные меры по стране ослабляются. Эти факторы на фоне мер поддержки экономики поддерживают настроения трейдеров, что приводит к росту на фондовых рынках.
Не изменила ход торгов и публикация протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое прошло 28-29 апреля.
Согласно протоколу, некоторые члены комитета управляющих регулятора высказывали опасения, что могут возникнуть новые волны пандемии в краткосрочной или среднесрочной перспективе. В этом случае они не исключали, что урон экономике будет нанесен еще более существенный.
По итогам апрельской встречи регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых после двух неожиданных понижений в марте из-за коронавируса. Инвесторы надеются получить подсказки о дальнейшей монетарной политике регулятора.
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