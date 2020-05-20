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Фондовые индексы США 19 мая закрылись коррекционным снижением на 0,5-1,5%
07:51 20.05.2020 |
Основные американские фондовые индексы во вторник на закрытии торговой сессии снижались, что связано с коррекцией после ралли днем ранее, свидетельствуют данные торговых площадок.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 1,59%, до 24206,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,54% до 9185,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - опускался на 1,05%, до 2922,94 пункта.
Снижение индексов поддерживается коррекционной динамикой. В понедельник индексы выросли на 2-4% после новостей об успехах Moderna Inc в разработке вакцины от коронавируса, которая показала хорошие результаты при клинических испытаниях. В понедельник индексы продемонстрировали самый бурный рост за последние полтора месяца.
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