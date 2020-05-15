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Фондовые индексы США 14 мая отыграли падение в среду и закрылись ростом на 1-1,5%
07:59 15.05.2020 |
Ведущие фондовые индексы США в четверг на закрытии торговой сессии практически отыграли падение в среду и выросли на 1-1,5%, свидетельствуют данные торгов.
Индексы вернулись к росту после падения в среду, которое было связано с комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что кризис в экономике может затянуться.
По состоянию на 23.01 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 1,62%, до 23625,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,91%, до 8718,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,15%, до 2852,50 пункта.
В среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл выразил обеспокоенность по поводу долгосрочного влияния пандемии на экономику, при этом он исключил вероятность введения отрицательной процентной ставки, о которой ранее на неделе говорил президент страны Дональд Трамп.
После этого биржи перешли к снижению. На закрытии в среду Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 2,17%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,55%, индекс широкого рынка S&P 500 - уменьшился на 1,75%.
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