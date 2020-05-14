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Биржи США 13 мая закрылись в красной зоне на фоне пессимизма ФРС вокруг коронавируса
07:46 14.05.2020 |
Основные американские фондовые индексы в среду на закрытии торгов усилили снижение, трейдеры реагировали на заявления главы американского Федрезерва о монетарной политике, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 2,17%, до 23247,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - упал на 1,55%, до 8863,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - уменьшался на 1,75%, до 2820,00 пункта.
Рынки оценивали высказывания главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. По его словам, позиция регулятора по отрицательным ставкам не изменилась, и этот инструмент по-прежнему не рассматривается. Во вторник американский президент Дональд Трамп призвал ФРС воспользоваться инструментом отрицательных процентных ставок, как это делают другие страны, для поддержки экономики.
Следующее заседание центробанка запланировано на июнь, по данным CME Group, 99,3% экспертов ожидают сохранения процентной ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых. При этом аналитики не рассматривают вероятность отрицательной ставки.
Вместе с этим Пауэлл отметил, что кризис вокруг коронавируса вызывает опасения в долгосрочной перспективе, а более продолжительный спад может нанести заметный ущерб производственному потенциалу экономики и другим сферам.
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