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Фондовые биржи АТР 13 мая закрылись разнонаправленно на неуверенности в восстановлении экономики
12:53 13.05.2020 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов среды закрылись разнонаправленно на фоне сохраняющейся неуверенности инвесторов в восстановлении глобальной экономики с учётом появлений опасений "второй волны" инфицирования новым коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2%, до 2898,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,7%, до 1822,85 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снизился на 0,3%, до 24180,3 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1%, до 1940,42 пункта, японский Nikkei 225 - снизился на 0,5%, до 20267,05 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,35%, до 5421,9 пункта.
Инвесторы обеспокоены тем, что начинающееся снятие ограничительных мер, принятых ранее в разных странах из-за распространения нового коронавируса, может притормозиться на опасении нового всплеска числа заражений. Так, китайская провинция Цзилинь заявила о новых транспортных ограничениях после того, как были выявлены шесть новых случаев инфицирования.
Трейдеры также обратили внимание на закрытие бирж США накануне со снижением в среднем на 2% по основным индексам.
"Участники рынка ждут подтверждения того, что экономика действительно начнет стабилизироваться", - цитирует агентство Франс Пресс аналитика Commerzbank AG Александра Крэмера.
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