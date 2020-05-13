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Индексы США 12 мая закрылись в красной зоне из-за туманных перспектив мировой экономики
07:45 13.05.2020 |
Ведущие американские фондовые индексы США во вторник на закрытии торговой сессии упали в среднем на 2%, хотя в начале торгов демонстрировали рост, волатильность связана с попыткой инвесторов оценить перспективы восстановления экономики на фоне продолжающегося кризиса из-за коронавируса, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 1,89%, до 23764,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,06%, до 9002,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,06%, до 2870,12 пункта.
Кризис, связанный с коронавирусом, негативно отразился на мировом спросе, торговле, производстве и перевозках. Аналитики ожидают снижение мирового ВВП в текущем году и его последующее восстановление в 2021 году, однако пока нет точных оценок по влиянию пандемии на экономику.
Кроме того, сдерживает торги слабая статистика по США. Годовая инфляция в стране в апреле замедлилась до минимума за четыре с половиной года - до 0,3% с 1,5% в марте при прогнозе в 0,4%. Месячная дефляция ожидаемо составила 0,8% против дефляции в 0,4% месяцем ранее.
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