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Фондовые индексы США 11 мая завершили торги смешанной динамикой
07:47 12.05.2020 |
Ведущие американские фондовые индексы в понедельник на закрытии торговой сессии продемонстрировали смешанную динамику, связанную с одной стороны с опасениями очередного замедления мировой экономики из-за вероятности новой вспышки коронавируса в Китае, а с другой - с фактами восстановления деловой активности, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,45%, до 24221,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, напротив, вырос на 0,78%, до 9192,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 тоже прибавил на 0,39%, остановившись на отметке 2930,19 пункта.
Инвесторы отказываются от приобретения рисковых активов на фоне возвращения неопределенности в ситуации с коронавирусом. Новости о том, что после долгого перерыва в китайском Ухане, откуда началось распространение вируса, за два последних дня было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом, усилили опасения инвесторов по поводу второй волны инфицирования.
В то же время, экономические данные показывают, что деловая активность в мире начала медленно стабилизироваться после ослабления ограничительных мер в ряде стран. Тем не менее, аналитики предупреждают, что преждевременная отмена карантинных мер может спровоцировать новую волну заражений коронавирусом.
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