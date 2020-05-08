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Биржи АТР 8 мая растут на общем рыночном оптимизме
08:08 08.05.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут на фоне возвращения рисковых настроений на рынки в надежде на постепенное преодоление пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,91% - до 2897,74 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,21%, до 1809,84 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,99%, до 24218,16 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 2%, до 20067,36 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,11%, до 1950,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,72%, до 5402,9 пункта.
В пятницу на азиатских рынках преобладают оптимистичные настроения. Инвесторы, в частности, обратили внимание, что в Китае, где началась вспышка коронавируса COVID-19, количество новых случаев сократилось почти до нуля.
Тем временем в Японии, как сообщают СМИ, одобрили использование американского экспериментального противовирусного препарата Remdesivir для лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Оптимизм также подкрепляют новости о постепенном снятии карантинных мер по всему миру. В частности, власти Австралии объявили план поэтапной отмены карантина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
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