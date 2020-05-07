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Биржи АТР 7 мая преимущественно растут после статистики из Китая
08:26 07.05.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут после публикации статистики из КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,01% - до 2878,43 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,31%, до 1795,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index - опускался на 0,55%, до 24005,13 пункта. Японский индекс Nikkei 225 рос на 0,41%, до 19699,98 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,44%, до 1937,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 же опускался на 0,39%, до 5363 пунктов.
В четверг азиатские инвесторы обратили внимание на китайскую макростатистику. Экспорт Китая за апрель неожиданно вырос на 3,6%, в то время как аналитики ожидали падения на 15,7%. При этом импорт упал на 14,2% по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших падения на 11,2%.
Трейдеры также продолжают следить за новостями о постепенном снятии карантинных мер и возобновлении экономической активности. При этом давление оказывает тот факт, что число заболевших в мире по прежнему растет. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, более 247 тысяч человек скончались.
Кроме того, участники торгов продолжают следить за обострившимися отношениями США и КНР. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что американская сторона рассматривает версии, что новый коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.
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