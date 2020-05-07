Финансовые новости
- |
- 07.05.20
- |
- 12:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индексы США 6 мая продемонстрировали смешанную динамику из-за макростатистики и отчетности
07:54 07.05.2020 |
Основные американские фондовые индексы в среду на закрытии торговой сессии продемонстрировали смешанную динамику, которая была, с одной стороны, обусловлена корпоративной отчётностью и ожиданиями по снятию карантина, а с другой - неутешительными данными по занятости, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 0,91%, до 23664,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,51%, до 8854,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,70%, опустившись до 2880,51 пункта.
Поддерживают рынок сообщения о том, что некоторые штаты США и страны Европы начали ослабление карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. К тому же корпоративная отчётность также дает позитивный настрой участникам рынка. Так, акции General Motors дорожали в ходе торгов на 5,5% после того, как компания сообщила о выручке за первый квартал в 32,7 миллиарда долларов при прогнозе в 32,5 миллиарда.
Негативно повлияла на торги новая статистика рынка труда. Ранее в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что в апреле число рабочих мест в частном секторе США рухнуло на рекордные 20,2 миллиона и вернулось к уровню 2011 года. Почти 80% этого снижения затронуло сектор услуг, и сильнее всего пострадала сфера досугового и гостиничного бизнеса, на нее пришлось почти 40% от общего снижения числа рабочих мест за апрель - 8,6 миллиона.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему руководителю Офиса президента припекло основать культ спортсменов, и почему главы ОГА слушаются Ермака
ТОП-НОВОСТИ
|Кредиты доверия: что мешает бизнесу получать льготные займы за счет государства
|Печатный станок запускают 8 мая. Кому поможет антикоронавирусный план НБУ и Кабмина
|Отменить нельзя оставить. Чего ждать украинцам от новой медреформы и будет ли кому их лечить
|Саакашвили возглавит «теневой Кабмин»: Как Зеленский будет контролировать правительство Шмыгаля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 07.05.20
|Остаток средств на корсчетах банков 07.05.20
|Международные резервы Украины в апреле увеличились на 3,1%, до $25,695 млрд – НБУ
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 06.05.20
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 07.05.2020
|Павел Дуров предложил переоформить инвестиции в Telegram Open Network как кредит
Это интересно
|Ремдесивир: лекарство против коронавируса найдено?
|США и Великобритания сообщили об угрозе кибератак на борцов с коронавирусом
|Cadillac вынужден отключить адаптивные фары на XT6
|BMW прекратила разработку нового гибридного суперкара
|Google разрешила смартфонам Android автоматически устанавливать игры и приложения
|«Слишком дорого». Один твит Илона Маска обошелся Tesla в $14 млрд
|Израильский банк выплатит США около 900 млн долларов штрафа