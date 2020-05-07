Индексы США 6 мая продемонстрировали смешанную динамику из-за макростатистики и отчетности

Основные американские фондовые индексы в среду на закрытии торговой сессии продемонстрировали смешанную динамику, которая была, с одной стороны, обусловлена корпоративной отчётностью и ожиданиями по снятию карантина, а с другой - неутешительными данными по занятости, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 0,91%, до 23664,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,51%, до 8854,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,70%, опустившись до 2880,51 пункта.

Поддерживают рынок сообщения о том, что некоторые штаты США и страны Европы начали ослабление карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. К тому же корпоративная отчётность также дает позитивный настрой участникам рынка. Так, акции General Motors дорожали в ходе торгов на 5,5% после того, как компания сообщила о выручке за первый квартал в 32,7 миллиарда долларов при прогнозе в 32,5 миллиарда.

Негативно повлияла на торги новая статистика рынка труда. Ранее в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что в апреле число рабочих мест в частном секторе США рухнуло на рекордные 20,2 миллиона и вернулось к уровню 2011 года. Почти 80% этого снижения затронуло сектор услуг, и сильнее всего пострадала сфера досугового и гостиничного бизнеса, на нее пришлось почти 40% от общего снижения числа рабочих мест за апрель - 8,6 миллиона.