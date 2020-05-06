Биржи АТР 6 мая закрылись преимущественно ростом в ожидании новых мер Банка Китая

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов среды закрылись преимущественно ростом в ожидании новых мер Банка Китая по стабилизации экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,6% - до 2878,14 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,5%, до 1790,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,1%, до 24137,48 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,8%, до 1928,76 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 тем временем опустился на 0,4%, до 5384,6 пункта.

Японская биржа закрыта в связи с национальным праздником. По итогам торгов 1 мая японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,84%, до 19619,35 пункта.

Поддержку азиатским индексам в среду оказывают ожидания инвесторов, что регулятор Китая, который является крупнейшей экономикой в Азии, представит новый пакет мер по стабилизации экономики до ежегодной сессии китайского парламента - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая начнется 22 мая.

"Инвесторы ожидают принятия дополнительных мер стабилизации экономики в преддверии ежегодного заседания парламента", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Central China Securities Чжана Гана (Zhang Gang).