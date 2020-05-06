Фондовые индексы США закрылись в «зелёной зоне» в надежде на восстановление

Основные американские фондовые индексы во вторник на закрытии торговой сессии умеренно росли, что связано с надеждами инвесторов на восстановление экономики после карантина, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,56% - до 23883,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,13%, до 8809,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,9%, до 2868,44 пункта.

Трейдеры оценивают новости о постепенном снятии карантинных мер в ряде стран, в частности, в Италии. Рынки надеются, что экономическая активность в мире после пандемии будет постепенно восстанавливаться.

Оптимизм на биржах поддерживает и восстановление нефтяного рынка. Цена нефти WTI во вторник подскакивает на 18%, Brent - на 12%.