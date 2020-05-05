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Биржи Гонконга и Австралии 5 мая закрылись ростом вслед за Уолл-стрит
13:24 05.05.2020 |
Гонконга и Австралии во вторник закрылись ростом вслед за фондовыми индексами США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index вырос на 1% — до 23855 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 1,64%, до 5407,1 пункта.
Другие крупные биржи Азиатско-Тихоокеанского региона — Китая, Японии и Южной Кореи — закрыты во вторник в связи с национальными праздниками.
Рынки акций Японии, Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками.
Участники рынка продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса, а также за новостями, касающимися нового витка напряженности в отношениях между США и Китаем.
Опасения по поводу обострения противоречий между Вашингтоном и Пекином накануне спровоцировала информация о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения Пекина к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.
Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.
Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.
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