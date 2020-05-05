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Индексы США 4 мая закрылись в «зеленой зоне», несмотря на опасения по торговле
07:52 05.05.2020 |
Ведущие фондовые индексы США, несмотря на падение в начале торговой сессии из-за негативных новостей по отношениям с Китаем, закрылись в понедельник в "зеленой зоне", свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,11% - до 23749,76 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 1,23% - до 8710,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,42%, до 2842,74 пункта.
Мировые фондовые рынки оказались в понедельник под давлением опасений, вызванных недавними заявлениями американской стороны. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай в ситуации с появлением коронавируса "совершил ошибку и пытался ее скрыть". В выходные госсекретарь США Майк Помпео также заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.
В конце недели трейдеры ожидают публикацию важной статистики по рынку труда США. Министерство труда страны сообщит данные по безработице в стране в апреле. Аналитики прогнозируют рост безработицы до 16,1% с 4,4% в марте и снижение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики сразу на 21,5 миллиона после снижения на 701 тысячу месяцем ранее.
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