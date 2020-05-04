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Биржи Южной Кореи и Гонконга 4 мая снизились на опасениях нового геополитического обострения
12:14 04.05.2020 |
Основные фондовые индексы Южной Кореи и Гонконга опустились по итогам торгов понедельника на опасениях нового обострения отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торговых площадок.
По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index упал на 4,18% - до 23613,8 пункта, южнокорейский KOSPI - на 2,68%, до 1895,37 пункта. Австралийской S&P/ASX 200 вырос на 1,41% - до 5319,8 пункта.
Биржи Китая и Японии в понедельник закрыты в связи выходным днем. По итогам торгов четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,33% - до 2860,08 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,88%, до 1763,36 пункта. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов пятницы снизился на 2,84% - до 19619,35 пункта.
Опасения вернулись на глобальные рынки после заявлений США в адрес КНР. Президент страны Дональд Трамп ранее заявил, что Китай в ситуации с коронавирусом "совершил ошибку и пытался ее скрыть". В выходные госсекретарь США Майк Помпео также заявил о наличии у Штатов доказательств того, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.
"Опасения возможного нового обострения отношений между США и Китаем доминируют на торгах", - цитирует агентство Рейтер стратега RBC Адама Коула (Adam Cole).
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