Фондовые индексы США 1 мая снижались в среднем на 3% из-за опасений торгового конфликта с Китаем

Ведущие фондовые индексы в США в пятницу закрыли торги серьёзным снижением в районе 3%, связанным с вернувшимися опасениями за развитие американо-китайских торговых отношений, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падает на 2,53%, до 23728,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,2%, до 8604,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,79%, до 2831,30 пункта.

В пятницу в центре внимания инвесторов заявление американского президента Дональда Трампа о том, что у него есть информация, которая может указывать, что источником нового коронавируса была лаборатория в Ухане. В связи с этим Трамп пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19.

Эта угроза снова привлекла внимание к торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира, утихшей месяцами ранее.