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Индексы США 29 апреля закрылись ростом на 2-3,5% после сохранения ставки ФРС
07:59 30.04.2020 |
Основные американские фондовые индексы в среду закрыли торговую сессию ростом на 2-3,5% после сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на уровне в 0-0,25% годовых, свидетельствуют данные бирж.
Ситуация на фондовом рынке в среду говорит о том, что ожидания инвесторов совпали с действиями и комментариями регулятора.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,19% - до 24649,40 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - на 3,57%, до 8914,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,66%, до 2939,56 пункта.
До оглашения итогов заседания ФРС индекс Dow Jones рос на 2,34% - до 24666,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - на 3,43%, до 8903,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,84%, до 2944,8 пункта.
ФРС по итогам заседания 28-29 апреля сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков. Следующее заседание запланировано на 9-10 июня.
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