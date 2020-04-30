Индексы США 29 апреля закрылись ростом на 2-3,5% после сохранения ставки ФРС

Основные американские фондовые индексы в среду закрыли торговую сессию ростом на 2-3,5% после сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на уровне в 0-0,25% годовых, свидетельствуют данные бирж.

Ситуация на фондовом рынке в среду говорит о том, что ожидания инвесторов совпали с действиями и комментариями регулятора.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,19% - до 24649,40 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - на 3,57%, до 8914,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,66%, до 2939,56 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС индекс Dow Jones рос на 2,34% - до 24666,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - на 3,43%, до 8903,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,84%, до 2944,8 пункта.

ФРС по итогам заседания 28-29 апреля сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков. Следующее заседание запланировано на 9-10 июня.