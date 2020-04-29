Финансовые новости
- |
- 29.04.20
- |
- 17:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи АТР 29 апреля закрылись в основном ростом вслед за рынками США
12:17 29.04.2020 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов среды закрылись преимущественно ростом вслед за биржами США на оптимизме по поводу начала ослабления ограничений по коронавирусу, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,4%, до 2822,44 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,1%, до 1730,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - увеличился на 1,5%, до 5393,4 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,3%, до 24643,59 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, до 1947,56 пункта.
Японская биржа закрыта в связи с национальным праздником. По итогам торгов вторника японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,06%, до 19771,19 пункта.
Инвесторы обратили внимание на закрытие бирж США во вторник, которые продемонстрировали рост в среднем на 1% на фоне сообщений о том, что все больше стран начинают постепенно снимать ограничительные меры, связанные с коронавирусом.
"Инвесторы покупают акции в надежде на стабилизацию",- сказал агентству Рейтер стратег-аналитик Nordea Себастьен Гэли (Sebastien Galy).
В то же время, аналитики, опрошенные агентством, считают, что инвесторы слишком оптимистично отыгрывают новости о возобновлении деловой активности в некоторых странах и меры поддержки экономики мировыми Центробанками. Так, они считают, что ущерб, нанесенный экономике коронавирусом, превысит прогнозы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине начнут массово закрываться страховые компании – не выдержат новых требований
|Бизнесу не платят НДС, потому он 28 апреля продавал доллар на межбанке
|Виталий Портников: Кремль ставит на Ермака
|Падение спроса украинцев на кредиты стало самым большим за 5 лет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Fitch вслед за суверенным ухудшило прогнозы РДЭ 7 украинских банков до «стабильного», а ПУМБа – до «негативного»
|Доллар 29 апреля дешевеет в ожидании новостей из США
|Справочный курс гривны 29 апреля повышен на 7,49 коп до уровня 27,0531 грн/$1
|Биржи АТР 29 апреля закрылись в основном ростом вслед за рынками США
|НБУ запускает в обращение новую монету в 10 грн
|Остаток средств на корсчетах банков 29.04.20
Это интересно
|Volvo может отложить обновления моделей ради экономии
|Volvo и Daimler разработают водородный двигатель для грузовых автомобилей
|Представлена двунаправленная беспроводная зарядка мощностью 20 кВт с эффективностью более 92%
|Mercedes-Benz запустил сервис бесплатной доставки новых машин
|Wi-Fi становится больше: под беспроводные сети выделен новый 6-ГГц диапазон
|Последним Lotus с бензиновым мотором станет спорткар на каждый день
|Суд постановил арестовать экс-сенатора США за организацию криптовалютного скам-проекта