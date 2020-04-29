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Рынок акций США 28 апреля закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,13%
07:52 29.04.2020 |
Фондовый рынок США завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов здравоохранения, технологий и потребительских услуг.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 0,13%, индекс S&P 500 опустился на 0,52%, индекс NASDAQ Composite упал на 1,40%.
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