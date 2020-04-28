Фондовые биржи АТР 28 апреля закрылись в основном снижением на спаде рыночного оптимизма

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов вторника закрылись преимущественно снижением на новом отказе инвесторов от покупки рисковых активов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,2%, до 2810,02 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,3%, до 1732,56 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,1%, до 19771,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,16%, до 5313,1 пункта. Гонконгский Hang Seng Index при этом увеличился на 1,2%, до 24575,96 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,6%, до 1934,09 пункта.

Инвесторы в целом предпочли проявить осторожность и отказаться от рисковых активов на фоне растущих ожиданий того, что последствия коронавируса для экономики будут сказываться длительное время, поскольку данные о деловой активности в мире показывают, что она значительно снизилась в прошлом квартале.

"Экономические данные только ухудшаются и вряд ли улучшатся в краткосрочной перспективе", - сказал агентству Асошиэйтед Пресс аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson).

Кроме того, давление на настроения трейдеров оказала ситуация на нефтяном рынке. Инвесторы устремились к надежным активам на фоне того, что цены на нефть демонстрируют негативную динамику в ходе торгов. Так, утром июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели более чем на 20%.