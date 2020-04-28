Рынок акций США 27 апреля закрылся ростом, Dow Jones прибавил 1,51%

Фондовый рынок США завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов финансов, сырья и промышленности.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 1,51%, индекс S&P 500 поднялся на 1,47%, индекс NASDAQ Composite подорожал на 1,11%.

Поддержку рынку оказали сообщения о том, что некоторые штаты собираются отменить карантин уже в ближайшие дни. В США более 950 тысяч подтвержденных случаев вируса, более 54 тысяч человек умерли.

"У инвесторов появляется больше надежды по поводу того, что пандемия коронавируса достигла пика во многих частях света, поэтому больше внимания будет уделяться восстановлению экономики", - приводит агентство Рейтер мнение инвестиционного директора AJ Bell Расса Молда (Russ Mould).

Трейдеры ожидают продолжения сезона отчетностей. Позднее на текущей неделе свои финпоказатели опубликуют такие компании, как Amazon, Microsoft, Alphabet и Apple. Аналитики прогнозируют, что прибыль компаний индекса S&P 500 в первом квартале снизилась на 15%, пишет агентство.

Рынки также ожидают двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду. По данным CME Group, 100% аналитиков ожидают сохранения ставки на уровне 0-0,25% годовых.