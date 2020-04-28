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Биржи АТР 27 апреля закрылись ростом в ожидании мер мировых центробанков
12:24 27.04.2020 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов понедельника закрылись ростом на ожидании мер поддержки экономики со стороны властей и мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3%, до 2815,49 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,1%, до 1738,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,9%, до 24280,14 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 1,8%, до 1922,77 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 2,7%, до 19783,22 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 на 1,50% - 5321,4 пункта.
Инвесторы ожидают, что правительство Китая, который является крупнейшей экономикой в Азии, представит новый пакет мер по стабилизации экономики после первой недели мая. Прибыль промышленных предприятий Китая в марте упала на 34,9% в годовом выражении после сокращения на 6,3% месяцем ранее, что отражает продолжающееся давление на производственный сектор КНР на фоне снижения спроса во всем мире из-за коронавируса.
Настроения инвесторов также поддерживают предположения о том, что ряд стран достигли пика заболеваемости коронавирусом и готовы ослабить меры, предпринятые для замедления его распространения. Так, некоторые штаты США собираются отменить карантинные меры на текущей неделе, Италия планирует возобновить работу заводов и строительных площадок с 4 мая, а Южная Африка сообщила о возобновлении работы некоторых производств.
"Новости о возможном возобновлении деловой активности за рубежом также обнадеживают инвесторов",- сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).
Вместе с тем значительную поддержку японскому индексу оказали меры Банка Японии, который сохранил базовую ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. При этом центробанк сообщил о намерении покупать неограниченное количество государственных облигаций, хотя объем их выкупа ограничивался 80 триллионами иен.
Более того, трейдеры на текущей неделе ждут очередного заседания ФРС США, итоги которого будут объявлены в среду, и заседание ЕЦБ в четверг. Трейдеры гадают, примут ли регуляторы новые меры для поддержки экономик при риске глубокой рецессии.
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