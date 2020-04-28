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Индексы США 24 апреля закрылись в «зелёной зоне» на фоне хорошей корпоративной отчётности
07:42 27.04.2020 |
Крупнейшие американские фондовые индексы в пятницу на закрытии торговой сессии остались в "зелёной зоне", несмотря на волатильность в течении дня, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 1,11%, до 23775,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,65%, до 8634,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,39%, до 2836,74 пункта.
Позитивное влияние на торги оказали данные за первый квартал ритейлера Home Depot (акции на закрытии росли на 4,91%) и Apple Inc. (рост 2,89%).
В середине торговой сессии после роста индексы начали падать, когда вышел отчёт об индексе потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США. В апреле, по окончательной оценке, уменьшился до 71,8 пункта с уровня марта в 89,1 пункта. А объем заказов на товары длительного пользования в США в марте упал в месячном выражении на 14,4% при прогнозе снижения только на 11,9%.
Однако выход позитивной корпоративной отчетности вернул биржи к росту.
В последующие дни теперь будут опубликованы отчеты таких крупных американских компаний, как Amazon, Microsoft, Alphabet, Visa, Facebook и Apple. В целом аналитики прогнозируют, что средняя прибыль компаний из индекса S&P 500 в первом квартале снизилась на 14,1%, передаёт агентство Рейтер.
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