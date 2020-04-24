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Биржи АТР 24 апреля в основном снижаются на новостях о лекарстве от коронавируса
08:14 24.04.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно находятся в "красной зоне" на фоне неутешительных новостей о возможном лекарстве от COVID-19, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,63% - до 2820,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,8%, до 1748,87 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,28%, до 23911,34 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 0,66%, до 19300,89 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,79%, до 1899,86 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 тем временем рос на 0,54%, до 5245,2 пункта.
В пятницу инвесторы обратили внимания на сообщения СМИ о том, что клинические испытания препарата ремдесивир в КНР показали плохие результаты. Агентство Рейтер пишет, что компания Gilead Sciences, сообщавшая ранее о возможном прорыве в вопросе лекарства отметила, что результаты оказались неубедительными из-за несвоевременного прекращения исследований в Китае.
Главный инвестиционный стратег Inverness Counsel в Нью-Йорке Тим Гриски (Tim Ghriskey), чье мнение приводит агентство, считает, что чувствительность к новостям, связанным с лечением коронавируса, отражает отчаяние инвесторов по поводу каких-либо признаков того, когда мировая экономика сможет вернуться в нормальное состояние.
"Любая плохая новость может потрясти рынок. Инвесторы жаждут надежд на то, что вскоре они смогут выбраться из своих домов и начать жить какой-то формой нормальной жизни, даже с трепетом и страхом", - добавил аналитик.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
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