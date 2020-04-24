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Фондовые индексы США на закрытии торгов 23 апреля показали разнонаправленную динамику
07:58 24.04.2020 |
Ведущие американские фондовые индексы в четверг на закрытии торговой сессии показали слабую разнонаправленную динамику, с одной стороны поддерживал торги рост нефтяных цен, с другой - трейдеры оценивали данные статистики по рынку труда и общую экономическую ситуацию в стране, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,15%, до 23511,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал - на 0,01%, до 8584,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 тоже потерял 0,06%, опустившись до отметки 2897,66 пункта.
Ранее минтруда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 18 апреля снизилось слабее ожиданий - до 4,427 миллиона, показатель ожидался на отметке 4,2 миллиона. В марте показатель подскочил до 3 миллионов с 282 тысяч, затем вырос до рекордных 6,65 миллиона, которые позднее были пересмотрены до 6,87 миллиона. В начале апреля показатель постепенно стал снижаться.
Коррекционное удорожание нефти после обрушения котировок в понедельник поддерживало стоимость акций энергетических компаний США, что оказало положительный эффект на рост индексов.
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