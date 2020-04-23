Биржи АТР 23 апреля закрылись разнонаправленно на экономической неопределенности

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов четверга закрылись без единой динамики на фоне неопределенности вокруг перспектив мировой экономики из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,2%, до 2838,5 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,5%, до 1763,03 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,4%, до 23977,32 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 1%, до 1914,73 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 1,5%, до 19429,44 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,08% - 5217,1 пункта.

Трейдеров пугает, что коронавирус продолжает распространяться во многих странах мира, оказывая давление на экономику. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.

Давление на китайские индексы оказало то, что экономисты из Китая, несмотря на постепенное восстановление экономики страны, предсказывают рецессию мировой экономики, так как признаков приостановки распространения вируса во многих странах пока не наблюдается.

В то же время поддержку некоторым азиатским индексам оказали цены на нефть, которые растут после обвала до рекордных минимумов в первой половине текущей недели.

"Инвесторов воодушевила стабилизация цен на нефть", - сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).