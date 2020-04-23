Фондовые рынки США 22 апреля выросли на 2-3% после двух дней снижения

Крупнейшие американские фондовые индексы в среду на закрытии торгов в среду росли на 2-3% после двух торговых сессий снижения из-за волатильности нефтяных цен, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,96%, до 23469,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,81%, до 8495,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,27%, до 2798,70 пункта.

Американские рынки с начала недели потеряли 4,5-5% на фоне волатильности нефтяных цен. В понедельник американская нефть WTI с поставкой в мае на бирже NYMEX впервые в истории достигла отрицательной стоимости. Во вторник удешевление нефти WTI с поставкой в июне достигало 60%, Brent - 30%.

Коррекционное удорожание нефти поддерживает стоимость акций энергетических компаний США.

Усиливают рост биржевых котировок новости по госмерам поддержки американской экономики. Сенат США принял во вторник пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, из них более 320 миллиардов - на продолжение программы поддержки малого бизнеса.