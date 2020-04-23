Биржи АТР 22 апреля закрылись в основном ростом на ожиданиях экономического оживления

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов среды закрылись в основном ростом на данных из Китая о снижении там темпов распространения нового коронавируса и ожиданиях опережающего восстановления экономической активности в Азии, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,6%, до 2843,98 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,1%, до 1771,8 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,4%, до 23893,36 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 0,9%, до 1896,15 пункта. Японский Nikkei 225 при этом снизился на 0,7%, до 19137,95 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 остался на уровне предыдущего закрытия — 5221,2 пункта.

Поддержку азиатским индексам оказали ожидания дополнительных мер "поддержки" экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Кроме того, ранее Международный валютный фонд (МВФ), скорректировавший вниз свои прогнозы экономической динамики в мире, подчеркнул, что экономическая активность в Азии заметнее, чем в других районах мира. Трейдеры также обратили внимание на то, что распространение вируса в Китае значительно замедлилось.

В то же время давление на японский индекс оказала негативная динамика цен на нефть, которые в среду продолжают обрушиваться. "Скорее всего, на японские акции повлиял отказ инвесторов от рисковых активов из-за падения цен на нефть",- сказал агентству Рейтер аналитик Okasan Online Securities.