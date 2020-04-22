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Индексы США 21 апреля закрылись падением в среднем на 3% на фоне обрушения нефтяных котировок
07:48 22.04.2020 |
Крупнейшие американские фондовые индексы во вторник на закрытии торговой сессии опускались в среднем на 3% и более на фоне падения нефтяных цен и продолжения сезона корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 2,67%, до 23019,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,48%, до 8263,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,07%, до 2736,49 пункта.
Накануне стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае достигла отрицательной стоимости, на бирже NYMEX цена майских фьючерсов на WTI достигала минус 40,32 доллара за баррель. Во вторник обрушились и цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI - на 23% и 29% сейчас соответственно.
В результате падения нефтяных цен в первую очередь теряет капитализация американских энергетических компаний. Так, акции Exxon Mobil дешевели в ходе торгов на 3,2%, Chevron - на 4,2%, ConocoPhillips - на 4,3%. Однако на закрытии несколько отыграли свое падение.
Трейдеры ожидают продолжения сезона корпоративной отчетности. Аналитики прогнозируют, что совокупная прибыль компаний из индекса S&P 500 в первом квартале опустится на 13,5%, а во втором снизится на 29,1%, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные IBES.
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