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Биржи АТР 21 апреля закрылись снижением в пределах 2,5% на фоне экономической неопределенности
12:32 21.04.2020 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам вторника снизились в пределах 2,5% на фоне неопределенности вокруг перспектив мировой экономики из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,4%, до 2813,95 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,6%, до 1740,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,2%, до 23793,55 пунктов, японский индекс Nikkei 225 - на 2%, до 19280,78 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1%, до 1879,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,46%, до 5221,3 пункта.
Инвесторы предпочли проявить осторожность и отказаться от рисковых активов на фоне растущих ожиданий того, что последствия коронавируса для экономики продлятся длительное время.
Кроме того, давление на настроения трейдеров оказала ситуация на нефтяном рынке. Инвесторы устремились к надежным активам после того, как фьючерсы на нефть в США зафиксировали историческое падение. В понедельник стоимость нефти марки WTI с поставкой в мае по итогам торгов на Нью-Йоркской торговой бирже (NYMEX) упала на 300%, до минус 37,63 доллара за баррель.
Сообщения СМИ о прохождении лидером КНДР Ким Чен Ына курса лечения после операции и якобы ухудшении состояния его здоровья также оказали давление на индексы.
"Рынок негативно отреагировал на новость CNN о состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына", - прокомментировал ситуацию главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито (Yoshihiro Ito), чье мнение приводит агентство Асошиэйтед Пресс.
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