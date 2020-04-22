Фондовые рынки США 20 апреля закрылись снижением на 1-2,5%, реагируя на цены на нефть

Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торговой сессии умеренно снижались, реагируя на падение нефтяных цен, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 2,44%, до 23650,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,03%, до 8560,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 1,79%, до 2841,13 пункта.

Давление на котировки оказывает падение цен на акции нефтяных компаний.

Нефть обвалилась на фоне ее переизбытка на рынке и слабого спроса.

В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс дешевеет вслед за майским, но гораздо скромнее: на 16,9% - до 20,8 доллара за баррель. Июньский фьючерс Brent чувствует себя еще лучше: цена падает на 7,8% - до 25,9 доллара за баррель.

Нефтяной рынок снова обрушивается, так как инвесторы оценивают возможность возникновения переизбытка сырья в условиях низкого спроса. Цена американской нефти WTI обновила минимум с февраля 1999 года, упав ниже 12 долларов за баррель с поставкой в мае. Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 5,63%, до 26,5 доллара за баррель.