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Фондовые рынки США 20 апреля закрылись снижением на 1-2,5%, реагируя на цены на нефть
07:44 21.04.2020 |
Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торговой сессии умеренно снижались, реагируя на падение нефтяных цен, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 2,44%, до 23650,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,03%, до 8560,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 1,79%, до 2841,13 пункта.
Давление на котировки оказывает падение цен на акции нефтяных компаний.
Нефть обвалилась на фоне ее переизбытка на рынке и слабого спроса.
В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс дешевеет вслед за майским, но гораздо скромнее: на 16,9% - до 20,8 доллара за баррель. Июньский фьючерс Brent чувствует себя еще лучше: цена падает на 7,8% - до 25,9 доллара за баррель.
Нефтяной рынок снова обрушивается, так как инвесторы оценивают возможность возникновения переизбытка сырья в условиях низкого спроса. Цена американской нефти WTI обновила минимум с февраля 1999 года, упав ниже 12 долларов за баррель с поставкой в мае. Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 5,63%, до 26,5 доллара за баррель.
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