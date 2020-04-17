Финансовые новости
- |
- 17.04.20
- |
- 14:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Биржи АТР 17 апреля закрылись ростом вслед за рынками США, в лидерах японский и корейский индексы
11:42 17.04.2020 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись ростом вслед за биржами США, в лидерах оказались индексы Японии и Южной Кореи, которые поднялись на 3,1%, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,7%, до 2838,49 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,3%, до 1750,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,6%, до 24380 пунктов, японский индекс Nikkei 225 - на 3,1%, до 19897,26 пункта, южнокорейский KOSPI - на 3,1%, до 1914,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,31%, до 5487,5 пункта.
Инвесторы обратили внимание на закрытие бирж США в четверг, которые выросли в среднем на 2,5% на заявлении президента США Дональда Трампа о поэтапном открытии экономики и отмене карантинных мер в стране.
Трейдеры также обратили внимание на статистику из Китая, которая разошлась с прогнозами аналитиков. Так, ВВП страны в первом квартале упал на 9,8% в квартальном выражении, хотя аналитики ждали падения на 9,9%, поскольку решительные меры по сдерживанию пандемии коронавируса привели к приостановке экономической деятельности в стране. В годовом исчислении было отмечено падение на 6,8%, при этом ожидалось сокращение на 6,5%. В то же время промпроизводство в стране в марте в годовом исчислении снизилось на 1,1% хотя ожидали падения на 7,3%.
"Влияние данных по ВВП Китая на рынок было ограниченным, так как низкие показатели были в пределах ожиданий", - сказал агентству Франс Пресс старший менеджер Chibagin Asset Management Ёсихиро Окумура (Yoshihiro Okumura).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Арест Черновол – провокация реваншистов
|Межбанк замирает перед длинными пасхальными выходными, и доллар дешевеет
|Нестратегическое партнерство. Почему Зеленский может остаться без союзников в борьбе с Коломойским
|Кто такая Ольга Буславец, возглавившая Минэнергетики
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 17 апреля торгуется разнонаправленно к евро и иене на экономической неопределенности
|Справочный курс гривны 17 апреля вырос на 14,4 коп до уровня 27,0793 грн/$1
|Биржи АТР 17 апреля закрылись ростом вслед за рынками США, в лидерах японский и корейский индексы
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.04.20
|Остаток средств на корсчетах банков 17.04.20
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 17.04.2020
Это интересно
|Названа пятерка самых популярных мобильных приложений в Украине
|BMW не откажется от выпуска седанов
|Cadillac не планирует электрифицировать младшие седаны
|Chainalysis: доходы криптомошенников упали на треть из-за коронавируса
|Средняя стоимость новой личности составляет $2048
|Volkswagen рассказал о недостатках электрического транспорта
|Ferrari заработала 86 тысяч евро на каждом автомобиле