Биржи АТР 16 апреля снижаются следом за Уолл-стрит

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются следом за американскими, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,17%, до 2806,46 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,25%, до 1731,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,79%, до 23954,81 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 1,43%, до 19269,55 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,01%, до 1856,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,33%, до 5394,2 пункта.

В четверг азиатские инвесторы обратили внимание на падение на Уолл-стрит после ряда слабых экономических данных и отчетов о доходах, которые указывают на серьезное замедление экономического роста в США. Крупнейшие американские фондовые индексы в среду закрылись снижением на 1,5-2%.

В среду об итогах за первый квартал отчитались три крупнейших американских банка. Прибыль Bank of America, Goldman Sachs Group, Citigroup упала в разы, что негативно отразилось на их котировках.

Давление на индексы также оказали рекордно слабые статданные по США. Промпроизводство в США в марте снизилось на 5,4% к февралю против ожидаемого снижения на 4%, падение стало рекордным с января 1946 года.

"Японские акции кажутся неустойчивыми, поскольку инвесторы разочарованы падением американских индексов", - прокомментировал ситуацию на примере японской биржи главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито (Yoshihiro Ito), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.