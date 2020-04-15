НКЦБФР намерена обязать торговцев ЦБ классифицировать клиентов по уровню защиты и разрешить оформление электронных договоров

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) намерена урегулировать порядок работы торговцев ценными бумагами, в частности, обязать их классифицировать клиентов по уровню предоставляемой им защиты и ввести возможность электронного оформления договоров.

Как сообщила пресс-служба ведомства, соответствующие изменения содержатся в подготовленных ведомством "Требованиях (правилах) к осуществлению деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами" и "Требованиях к договорам, заключаемым во время осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг) - деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами". Тексты документов обнародованы на сайте НКЦБФР.

Согласно им, торговцы должны будут классифицировать клиентов как непрофессиональных, профессиональных или приемлемых и предоставить им соответствующий уровень защиты. Отмечается, что к профессиональным клиентам с наивысшим уровнем защиты их заказов относятся Министерство финансов, Нацбанк, международные финансовые организации, инвестиционные группы и страны.

НКЦБФР предлагает также создание нового вида договора – генерального, который устанавливает порядок предоставления услуг, обмена информацией и определяет политику конфликта интересов. Для осуществления операций РЕПО или предоставления услуг андеррайтинга наряду с генеральным договором заключается дополнительный, определяющий порядок оказания соответствующих услуг.

Помимо того торговцы ценными бумагами смогут заключать договоры в электронной форме.

Кроме того, НКЦБФР предлагает сделать обязательным наличие у торговцев программно-технического комплекса, который будет фиксировать взаимодействие с клиентами, в том числе записывать телефонные разговоры, а также создавать резервные копии данных, обеспечивать конфиденциальность клиентов и защищать информацию от искажения. Дополнительно торговцы должны будут вести учет жалоб и обнародовать процедуру их рассмотрения на своем веб-сайте.