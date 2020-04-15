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Биржи АТР 15 апреля в основном снижаются на ожиданиях глобальной рецессии
07:55 15.04.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются на фоне прогноза Международного валютного фонда (МВФ) о неизбежной глобальной рецессии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,15%, до 2823,16 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — растёт на 0,31%, до 1750,91 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снижается на 0,09%, до 24412,98 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,05%, до 19629,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,63%, до 5453,3 пункта. В ходе торгов вторника индексы закрылись ростом в пределах 3%.
Биржи Южной Кореи закрыты. Южнокорейский KOSPI по итогам торгов вторника вырос на 1,72%, до 1857,08 пункта.
Отказ от более рисковых активов в среду последовал за опубликованным прогнозом МВФ о том, что мировой ВВП в 2020 году из-за пандемии коронавируса упадет на 3% или более. Фонд также предупредил, что даже прогнозы частичного восстановления в следующем году омрачены "крайней неопределенностью", и результат может быть намного хуже, в зависимости от развития ситуации с пандемией.
Некоторые аналитики согласились и рекомендовали проявлять осторожность. "Текущий рыночный оптимизм может быть преждевременным, потому что мировая экономика находится в глубокой рецессии", — цитирует агентство Рейтер слова валютного аналитика в CBA Кима Мунди (Kim Mundy).
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