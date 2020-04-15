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Индексы США закончили торги 14 апреля ростом на сильной статистике из КНР и итогах квартала
07:49 15.04.2020 |
Ведущие американские фондовые индексы США во вторник закончили торги ростом на 2,5-4%, инвесторы обратили внимание на сильную статистику по торговле из Китая, а также данные корпоративных отчетностей компаний, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 2,4%, до 23951,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,42%, до 8515,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,05%, до 2845,75пункта.
Мировые фондовые рынки поддерживает сильная статистика по Китаю, второй по величине экономике мира, ее показатели экспорта и импорта сократились слабее, чем ожидали аналитики. Так, экспорт КНР в марте снизился на 6,6% в годовом выражении, в то время как эксперты прогнозировали падение на 14%, импорт сократился на 0,9%, хотя аналитики ожидали снижения на 9,5%.
Ранее во вторник стартовал сезон корпоративных отчетностей. Так, американская Johnson & Johnson (J&J), крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, сообщила о росте чистой прибыли в первом квартале в 1,5 раза, до 5,8 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль на акцию составила 2,3 доллара при прогнозе в 2 доллара.
Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира, американского JP Morgan Chase & Co, по итогам первого квартала в годовом выражении упала в 3,2 раза и составила 2,865 миллиарда долларов. Прибыль на одну акцию составила 0,78 доллара при прогнозе в 2,28 доллара за акцию.
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