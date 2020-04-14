Фондовые биржи АТР 13 апреля закрылись в минусе, японский индекс потерял более 2%

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись в минусе, при этом японский индекс потерял более 2% на фоне укрепления иены к доллару, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,5%, до 2783,05 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,8%, до 1707,46 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,88% до 1825,76 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 2,33%, до 19043,4 пункта.

Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с Пасхальным понедельником. Гонконгский Hang Seng Index закрыл торги четверга ростом на 1,38%, на отметке 24300,33 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 подскочил на 3,46%, до 5387,3 пункта.

Давление на японский индекс оказала более сильная иена, которая укрепляется к доллару на стремлении инвесторов к более надежным активам из-за опасений, связанных с влиянием коронавируса на состояние мировой экономики, что является негативным фактором для японских экспортеров.

Главный стратег Okasan Online Securities Ёсихиро Ито сказал агентству Асошиэйтед Пресс, что японский рынок был под давлением более сильной иены и "снижающимися ожиданиями" в отношении покупки активов центробанком Японии.

В целом трейдеры предпочитали сохранять осторожность в ходе торгов. Они оценивали новости о соглашении ОПЕК+ для укрепления цен на нефть, а также продолжали следить за ситуацией вокруг коронавируса. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались. Страны ОПЕК+ в воскресенье утвердили новое сокращение добычи нефти, которое будет действовать два года.