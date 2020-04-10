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Индексы США 9 апреля закрылись слабым ростом, несмотря на данные по сделке ОПЕК+
07:54 10.04.2020 |
Ведущие фондовые индексы США в четверг на закрытии торговой сессии поднимались в среднем на 1%, трейдеры слабо отреагировали на информацию о возможном достижении сделки между РФ и Саудовской Аравией о сокращении добычи, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 23.03 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,22%, до 23719,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,77%, до 8153,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,45%, до 2789,82 пункта.
Индексы слабо отреагировали на информацию в СМИ о достижении сделки ОПЕК+, хотя провал сделки в марте привел к их резкому падению.
Ранее источник, знакомый с ходом переговоров альянса, сообщил, что участники заседания ОПЕК+ выбрали вариант сокращения добычи в мае-июне на 10 миллионов баррелей в сутки, или на 22%, с последующим уменьшением этого объема до 8 миллионов в июле-декабре и 6 миллионов в январе-апреле 2021 года. При этом Россия и Саудовская Аравия ограничат свою добычу в мае-июне уровнем примерно 8,5 миллиона баррелей в сутки.
Как объяснил РИА Новости бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзик, переизбыток нефти на рынке сильно снизил спрос, и таким низким он может остаться очень долго. Поэтому договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи нефти может не хватить для долгосрочной стабилизации рынка.
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