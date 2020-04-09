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Индексы США 8 апреля закрылись ростом примерно на 3% на позитиве по COVID-19
07:39 09.04.2020 |
Ведущие фондовые индексы США в среду на закрытии торговой сессии поднимались в среднем на 3%, трейдеры позитивно оценивают статистику по коронавирусу, которая, возможно, показывает признаки достижения пика заболеваемости в ряде стран ЕС, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 3,41%, до 23426,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,58%, до 8090,90 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,38%, до 2749,27 пункта.
Мировые рынки продолжают получать поддержку на фоне статистики по коронавирусу, в ряде стран начинает отмечаться положительная динамика. Так, в Италии ситуация с коронавирусом уже начала стабилизироваться, а в Испании снизились темпы распространения заболевания.
Кроме того, инвесторы оценивают и новости по мерам поддержки экономики в кризисный период. Так, власти США намерены запросить у конгресса еще 250 миллиардов долларов для поддержки малому бизнесу в условиях экономического спада из-за пандемии коронавируса. Ранее на фоне экономического спада администрация США выделила более 2 триллионов долларов на поддержку разных сфер экономики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались. По последним данным, количество случаев заражения новым типом коронавируса в США вплотную приблизилось к отметке в 400 тысяч.
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