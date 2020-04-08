Биржи АТР 8 апреля не показывают единой динамики на фоне опасений за последствия коронавируса

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются с разнонаправленной динамикой на фоне опасений за последствия коронавируса для экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.42 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,32%, до 2811,88 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,31%, до 1737,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,99%, до 24013,39 пункта. Японский индекс Nikkei 225 растет на 1,21%, до 19180,01 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,12%, до 1825,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,38%, до 5272,2 пункта.

В среду часть инвесторов предпочитают сохранять осторожность из-за продолжающегося роста числа заболевших COVID-19 в мире. Кроме того, трейдеры ждут начала сезона отчетностей компаний, чтобы оценить влияние коронавируса на финпоказатели.

"Есть основания для осторожности, так как это (рост в ходе предыдущих сессий - ред.) было ростом на ослаблении опасений перед следующей неделей, когда начнется сезон отчетностей за первый квартал, и данные покажут глубину воздействия вируса", - отмечают агентству Рейтер аналитики JPMorgan.

В Японии участники рынка с оптимизмом отыгрывают новости о том, что правительство страны одобрило пакет антикризисных мер на фоне пандемии коронавируса почти на триллион долларов.