Индексы США 7 апреля закрылись слабой коррекцией после бурного роста днем ранее

Ведущие американские фондовые индексы на закрытии биржи во вторник продемонстрировали слабую коррекцию - они падали на 0,15-0,3%, после роста накануне на 7%, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) потерял 0,15%, опустившись до 22645,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,33%, до 7887,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,18%, до 2658,85 пункта.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса, которая представляет серьезную угрозу для мировой экономики. Рынки отмечают, что в ряде стран зафиксированы признаки замедления распространения коронавируса, это поддерживает спрос на более рисковые активы.

"Это больше похоже на ралли медвежьего рынка. Думаю, есть ещё много препятствий, которые могут побудить рынок повторно протестировать минимумы", - приводит агентство Рейтер мнение старшего портфельного менеджера Boston Private Wealth Ненси Перез (Nancy Perez).

В понедельник фондовые биржи США закрылись бурным ростом. Американский президент Дональд Трамп накануне выразил надежду, что стране удастся не дойти до ранее прогнозировавшегося количества смертей от коронавируса. До этого он допускал, что число умерших может составить от 100 до 200 тысяч.