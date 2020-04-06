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Биржи АТР 6 апреля закрылись ростом на 2-4% на новостях из Европы вокруг коронавируса
11:47 06.04.2020 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись ростом на сообщениях о замедлении роста числа погибших от коронавируса в Европе, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index вырос на 2,2%, до 23749,12 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 4,24%, до 18576,3 пункта, южнокорейский KOSPI - вырос на 3,85%, до 1791,88 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 4,33%, достигнув 5286,8 пункта.
Биржи Китая были закрыты в понедельник в связи с национальным праздником. В пятницу Шанхайский Shanghai Composite снизился на 0,6% до 2763,99 пункта, а индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 1689,57 пункта.
В минувшие выходные Италия сообщила о самом низком ежедневном показателе погибших от коронавируса за две недели, в то время как испанские власти сообщили, что число смертельных случаев снижается третий день подряд, а Франция сообщила о самом низком показателе за неделю.
"Трейдеры положительно отреагировали на сообщения о замедлении роста числа погибших в Италии и Испании. Но неясно, удастся ли и дальше сдержать вспышку", - сказал агентству Франс Пресс главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито (Yoshihiro Ito).
Трейдеры также обратили внимание на сообщения в японских СМИ о том, что премьер-министр Синдзо Абэ собирается объявить чрезвычайное положение в некоторых частях Японии, включая Токио, поскольку число людей, зараженных новым коронавирусом, продолжает увеличиваться. По данным СМИ, Синдзо Абэ объявит о чрезвычайной ситуации в стране с 8 апреля, и продлиться режим чрезвычайной ситуации в стране может полгода.
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